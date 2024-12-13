У Донецьку пролунала серія вибухів, кажуть про приліт у центрі (відео)

На місцях працюють усі екстрені служби

У п’ятницю, 13 грудня, у центрі Донецька пролунала серія вибухів. Внаслідок події в кількох районах міста пошкоджено скління в багатоквартирних будинках.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах. Про жертви серед місцевого населення нічого не відомо.

У соцмережах повідомляють, що у частині Калінінського та Київського районів Донецька пошкоджено скління у деяких багатоквартирних будинках. За попередніми даними, місто було атаковане трьома ракетами.

Щонайменше дві з них були збиті силами ППО.

Причини та обставини події встановлюються. Наразі про постраждалих серед місцевого населення нічого не повідомляється.

На місцях працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, вдень 21 січня у тимчасово окупованому Донецьку знову пролунали вибухи. Внаслідок удару було багато загиблих серед цивільних – рахунок пішов на десятки жертв.

Російські терористи відразу ж звинуватили в обстрілі ЗСУ і навіть вимагали термінового проведення засідання Ради Безпеки ООН. Проте місцеві жителі у коментарях у донецьких каналах написали, що обстріл із ймовірністю майже у сто відсотків здійснили саме російські окупанти. До того ж "накрили" район, який нещодавно активно скаржився на проблеми з водою, а знімальні групи російських пропагандистів на місці трагедії виявилися раніше за пожежників і машин швидкої допомоги.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в окупованій Донецькій області хочуть позбутися териконів. Про плани рекультивувати "донецькі гори" заявив ватажок так званої ДНР Денис Пушилін.