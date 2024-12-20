В оккупированном Донецке гремели взрывы: куда прилетело и какие последствия (видео)

В сети сообщили о якобы работе ПВО

Утром 20 декабря во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. Предварительно, удары были по зданию на бульваре Шевченко.

Информация об этом появилась местных пабликах. Также украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский в своем Telegram-канале пишет, что атаковано было здание "МГБ ДНР".

"В Донецке прилёты. Атаковано здание "МГБ ДНР" на бульваре Шевченко. Бывший институт металлов. Там раньше содержали и пытали журналиста и писателя Стаса Асеева (11 мая 2017 года боевики так называемой "ДНР" обвинили Станислава в шпионаже. Он содержался в тюрьме "ДНР" до 29 декабря 2019 года В рамках обмена 29 декабря 2019 года вернулся на свободу, — Ред.)", — говорится в сообщении.

В пабликах пишут, что в небе над городом прозвучало не менее 6 взрывов. Предварительно, удары были нанесены ракетами. Сообщается о якобы работе ПВО.

"Сначала жители услышали, как работает ПВО. Через пару минут прогремело несколько взрывов. Предварительно, один из снарядов попал в районе бульвара Шевченко", — пишет один из пабликов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 13 декабря в Донецке прогремела серия взрывов. В части Калининского и Киевского районов Донецка повреждено остекление в некоторых многоквартирных домах.