Склады Rozetka под Киевом атаковали дронами? Что будет с заказами на маркетплейсе

Телеграф узнал, что будет с заказами клиентов маркетплейса

Во время ночной атаки шахедами в Киевскую область россияне попали в склад в Бориспольском районе. Загорелось 15 тысяч квадратных метров квадратных помещений. Ими могла пользоваться Rozetka, сообщали в Сети.

"Сгоревший склад в Бориспольском районе под Киевом использует "Розетка", свидетельствуют новые кадры с места. На них видны рядом стоящие рядом брендированные машины этого магазина", — говорилось в подписи к видео. "Телеграф" решил узнать, действительно ли пострадала инфраструктура "Розетки", каковы убытки и что будет с заказами компании.

Соучредитель компании Владислав Чечеткин в комментарии журналисту издания сообщил, что активы Rozetka не пострадали. Возгорание же действительно произошло, однако огонь охватил склад поставщиков компании. При этом заказы клиентов маркетплейса будут доставлены вовремя, заверил Чечеткин.

О процессе ликвидации пожара также сообщили в ГСЧС. Спасатели отметили, что беспилотник попал в склад в 00:50. Пожар локализовали в 04:05, а процесс ликвидации продолжается. На месте возгорания работают 72 спасателя, 24 единицы техники, спецтехника из Киева, аэропорта "Борисполь" и даже пожарный поезд Юго-Западной железной дороги.

Также ранее "Телеграф" писал, что в результате ракетного удара пострадал бизнес-центр в Киеве. Территория возле него была популярна среди киевлян и гостей столицы "фотозоной".