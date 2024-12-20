Що відомо про бізнес-центр в Києві, який постраждав внаслідок ракетного удару (фото)

БЦ був місцем для гарних фото

Вранці, 20 грудня, російські війська завдали ракетного удару по центру Києва, унаслідок якого постраждали кілька будівель. Серед них – сучасний бізнес-центр "Торонто" на вулиці Велика Васильківська.

Територія біля нього була популярною серед киян та гостей столиці "фотозоною". Що відомо про БЦ, розповідає "Телеграф".

Бізнес-центр "Торонто" був введений в експлуатацію у 2012 році. Його будівництво стало одним із найбільш амбітних проєктів того часу, завдяки чому будівля швидко зайняла провідне місце серед комерційних об'єктів Києва.

"Торонто" належить до бізнес-центрів класу "А", що є вищою категорією для офісної нерухомості. Комплекс займає від 9 до 19 поверхів із просторими офісними приміщеннями, конференц-залами та зонами для переговорів. Також у будівлі є магазини, кафе та ресторани.

У БЦ є арт-простір, який відомий проведенням різноманітних культурних заходів. Комплекс має спеціально облаштовані зони, які орендують для організації виставок. У "Торонто" проводили фотовиставки, мистецькі інсталяції та фестивалі мистецтва.

Як раніше розповідали, бізнес-центр став "фотозоною" для киян та гостей міста. Його розташування та дизайн приваблювали сотні людей зробити біля нього фото. Також напроти "Торонто" знаходиться відомий костел Святого Миколая.

Костел св. Миколая

Нагадуємо, що 20 грудня бізнес-центр "Торонто" постраждав унаслідок ракетного удару. Будівля зазнала значних пошкоджень – розбиті вікна, пошкоджено фасад.

Раніше "Телеграф" писав, що через ракетний удар постраждав і відомий костел у Києві. Храм знаходиться напроти БЦ "Торонто".