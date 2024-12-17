Зв’язок із Богом: які українські прізвища несуть "церковний слід", перевірте своє у списку

Усього таких родових імен налічується 13

Серед великої різноманітності українських прізвищ є ті, що несуть у собі церковний слід. Якщо ви знайдете своє родове ім’я в списку, може бути впевнене, що ваші предки були пов’язані з церквою.

Усього таких прізвищ налічується чимала кількість, але найчастіших — 13. Йдеться, зокрема, і про такі прізвища як: Дяк, Дяченко, Співак, Пономар, Пономаренко.

У цьому випадку прізвище Дяк — це похідне від "диякон" (церковний чин), а паламар — служитель православної церкви. При цьому є ще низка родових імен, які можна пов’язати із церквою: Паламар, Паламаренко, Паламарчук.

У 18-19 століттях після закінчення семінарій та Могилянської Академії люди отримували окремі прізвища. Завдяки їм відрізняли освічених священиків від загальної маси людей. До них відносяться:

Вознесенський,

Микільський,

Різдвяний,

Спасокукоцький,

Спаський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища давали винятково талановитим людям. Це стосувалося художників, поетів і письменників, гончарів тощо. Усього налічується сім таких родових імен.