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Зв’язок із Богом: які українські прізвища несуть "церковний слід", перевірте своє у списку

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Які українські прізвища утворилися з церковних посад Новина оновлена 17 грудня 2024, 16:47
Які українські прізвища утворилися з церковних посад. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Усього таких родових імен налічується 13

Серед великої різноманітності українських прізвищ є ті, що несуть у собі церковний слід. Якщо ви знайдете своє родове ім’я в списку, може бути впевнене, що ваші предки були пов’язані з церквою.

Усього таких прізвищ налічується чимала кількість, але найчастіших — 13. Йдеться, зокрема, і про такі прізвища як: Дяк, Дяченко, Співак, Пономар, Пономаренко.

У цьому випадку прізвище Дяк — це похідне від "диякон" (церковний чин), а паламар — служитель православної церкви. При цьому є ще низка родових імен, які можна пов’язати із церквою: Паламар, Паламаренко, Паламарчук.

У 18-19 століттях після закінчення семінарій та Могилянської Академії люди отримували окремі прізвища. Завдяки їм відрізняли освічених священиків від загальної маси людей. До них відносяться:

  • Вознесенський,
  • Микільський,
  • Різдвяний,
  • Спасокукоцький,
  • Спаський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища давали винятково талановитим людям. Це стосувалося художників, поетів і письменників, гончарів тощо. Усього налічується сім таких родових імен.

Теги:
#Україна #Історія #Прізвища