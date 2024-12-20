Эти украинские фамилии имеют настоящий дух Рождества и Нового года (список)

Такие фамилия довольно редки в наши дни

Украинские фамилии очень разнообразны и некоторые могут рассказать о характере своего первого носителя. А есть и такие, которые имеют отношение к зимним праздникам.

"Телеграф" рассказывает, какие украинские фамилии связаны с Рождеством, Новым годом, днем святого Николая. Они сохранились в современной Украине.

Если начать по календарю, сначала идет День святого Николая. Согласно карте фамилий на сайте "Рідні", ни одного носителя фамилии "Миколай" сейчас в Украине нет. Однако есть два человека, имеющих фамилию Микола. Производная от него — Миколаєнко, достаточно распространена в Украине, ее носят 2 783 человека.

Следующий и основной зимний праздник – Рождество. Ни одного человека с фамилией "Різдвяний" в Украине не зафиксировано. Однако есть 189 человек, имеющих родовое имя Рождественский (от русского Рождество). Есть в Украине фамилия, связанная с Вертепом — рождественское действо с песнями-колядками, шутками, краткими спектаклями. Родовое имя Вертепный носят 103 украинца. Новый год также упоминается в фамилиях украинцев — известно об одном носителе фамилии Новорічний.

Стоит отметить, что карта фамилий на сайте "Рідні" была создана еще перед началом российской агрессии, в 2013 году. Понятно, что после вторжения РФ на восток Украины, а тем более после полномасштабной войны, и просто с течением времени, картина изменилась. Однако эта база дает представление о фамилиях современных украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие украинские фамилии получали те, кто любил скандалить. Такие родовые имена сохранились в современной Украине.