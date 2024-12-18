Розкіш у стилі Межигір’я: як виглядає фазенда Медведчука під Києвом, куди він прилітав гелікоптером

Майно Медведчука та його дружини заарештовано та передано в управління держави

Віктора Медведчука, підозрюваного в держзраді, було затримано СБУ при спробі втекти до Росії під час повномасштабної війни. Після тривалих переговорів його обміняли на українських військовополонених, серед яких були азовці. А тим часом майно Медведчука та його дружини в Україні заарештовано. Як виявилось, серед нерухомості під арешт потрапила фазенда проросійського політика під Києвом.

"Телеграф" розповість, як виглядає дача Віктора Медведчука у селі Українка, яка за документами числилася як спортивна база з вертолітним майданчиком.

Фазенда Медведчука під Києвом – що про неї відомо

У селі Українка під Києвом в кума Путіна Медведчука була приватна дача, загальною площею понад 24 гектари, з вертолітним майданчиком та власним причалом. Це майно проросійського політика в Україні заарештували та рішенням суду передали Агентству з розшуку та менеджменту активів для управління (АРМА). Цей об’єкт оцінили у 757 мільйонів гривень, відомо, що за документами він числився як спортивна база.

Як з’ясували журналісти ТСН, 11 років тому ця територія потрапила у володіння фірми "Інвестиційна компанія "Спорт-Тур". Бенефіціарним власником компанії "Спорт-Тур" була дружина Медведчука Оксана Марченко. У 2023 році майно Марченко на 6 млрд грн, серед якого була також фірма "Спорт-Тур" було заарештовано в рамках кримінальних проваджень.

Варто зазначити, що дача Медведчука та Марченко у селі Українка оформлена у стилі Межигір’я Януковича. Це триповерховий будинок із дерева фінської фірми "Хонка". Територія фазенди оточена хвойно-березовим лісом, а поряд знаходиться річка Стугна. Усередині резиденції є критий басейн, дитяча гойдалка, футбольне поле, місце для прогулянок. Є також будинок для гостей, і зона для мангалу, альтанки. Відеокамери на ліхтарях і навіть на деревах, але сама "хонка" закрита.

З’ясувалося, що Медведчук часто проводив час на цій дачі у селі Українка. Бувало навіть, що прилітав на територію гелікоптером, адже там є обладнаний вертолітний майданчик. До речі, особистий гелікоптер кума Путіна вже вилучили та передали Головному управлінню розвідки Міноборони України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зробили з Межигір’ям після втечі Януковича і чи можна туди потрапити. Страуси залишилися, як і інші тварини із особистого зоопарку екс-президента.