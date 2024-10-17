Київ висунув умову безпеки Словаччині та Азербайджану в обмін на транзит російського газу до ЄС

Контракт "Нафтогазу" з "Газпромом" на транзит російського газу закінчується 31 грудня 2024

Україна висунула умови для продовження транзиту газу через свою територію до Європейського Союзу після 2024 року. Головною вимогою стало забезпечення безпеки газотранспортної системи від російських обстрілів.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела. Стверджується, що Київ очікує від Азербайджану та Словаччини — ключових партнерів у питанні транзиту — домовленостей з Росією щодо неприпустимості атак на об'єкти газової інфраструктури України.

Ця вимога виникла після неодноразових ударів РФ по українських газових сховищах, що викликало занепокоєння європейських трейдерів та вплинуло на ціни газу в Європі.

Наразі переговори щодо майбутнього транзиту проходять не надто активно. Азербайджан, зокрема, вже кілька місяців не бере участі в консультаціях. Експерти припускають, що це може бути пов'язано з позицією Росії, яка прагне безпосередньо впливати на цей процес.

Україна також запропонувала нову схему постачання газу, яка передбачає зберігання блакитного палива в українських підземних сховищах з подальшим постачанням до Словаччини та інших країн ЄС. Такий підхід дозволить класифікувати ці поставки як реекспорт, а не транзит.

Нині ситуація залишається складною, оскільки російські атаки на газову інфраструктуру України створюють великі ризики для стабільності постачань. Попри те, що підземні сховища газу розташовані глибоко під землею і залишаються неушкодженими, пошкодження наземних частин викликає серйозне занепокоєння у європейських партнерів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії. Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.