Які комунальні тарифи можуть вирости у 2025 році в Україні

Все спирається у складну ситуацію в енергосистемі та дефіцит державного бюджету

Зростання тарифів на комунальні послуги вже наступного 2025 року в Україні цілком ймовірне. За прогнозами Національного банку України, воно торкнеться цін на газ, опалення та гарячу воду.

Про це пише "24 Канал". Зазначається, що вартість може зрости попри чинний мораторій на підвищення цих тарифів.

НБУ прогнозує, що тарифи будуть поступово підійматися до економічно обґрунтованого рівня. Зокрема, через складну ситуацію в енергосистемі та дефіцит державного бюджету.

Проте поки, що мораторій стримує підвищення тарифів на комунальні послуги для населення.

Як можуть вирости ціни на газ

За словами голови правління НАК "Нафтогаз" Олексія Чернишова, наразі населення платить за один кубометр газу 7,96 грн, тоді як його ринкова ціна 15 грн. Різницю в тарифах покривають з держбюджету.

Перегляд тарифів на газ у 2025 році можливий після 30 квітня.

Що буде з тарифом на світло

Цього року в липні Уряд підвищував вартість електроенергії до 4,32 гривні за кіловат-годину. Ця сума зафіксована до 30 квітня, але, за прогнозами НБУ, вже наступного року українців також може очікувати здорожчання.

Чи подорожчає вода

Вартість водопостачання у містах Україні регулюється місцевими органами самоврядування і поступово деякі області вже у 2024 році підіймали тарифи. Тому, в НБУ вважають, що і у 2025 році цього українцям не оминути.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у 2025 році Інтернет знову може подорожчати.