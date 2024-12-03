Чернишов очолив Міністерство національної єдності

Це уже не перший його досвід на управлінських посадах

У вівторок, 3 грудня, Верховна Рада України підтримала нове призначення в Уряді. Народні депутати проголосували за кандидатуру Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра — міністра національної єдності.

Рішення було прийнято під час пленарного засідання. За призначення проголосували 237 народних депутатів. Про результати голосування повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Кандидатуру представив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Перед депутатами також виступив безпосередньо сам Олексій Чернишов. Він відповів на запитання парламентарів щодо подальшої роботи новоствореного Міністерства. За словами Чернишова, його створюють шляхом реорганізації Міністерства реінтеграції. "Жодних нових міністерств не буде утворено", — сказав він.

До речі, як зазначає Железняк, це вже третя назва міністерства. "Було міністерство єдності, потім міністерство обʼєднання українців, потім міністерство національної єдності", — пише нардеп.

До призначення Чернишов обіймав посаду голови правління НАК "Нафтогаз України" та був міністром розвитку громад та територій України. До цього був головою Київської обласної державної адміністрації у 2019—2020 рр.

Раніше "Телеграф" також писав, що відомо про нового міністра розвитку громад та територій. Він також був головою Київської ОДА, після Чернишова.