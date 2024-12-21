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Історик розповів, як Київ став центром православ'я в Європі

Автор
Олена Руденко
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Вестерфельд. Панорама Києва 1651 рік
Вестерфельд. Панорама Києва 1651 рік. Фото Facebook

Такому положенню Києва сприяв тиск католицької влади на тодішні центри православної освіти та книгодрукування

На початку XVII століття Київ став центром православ'я у Європі. Цьому сприяли дії фанатичного католика Сигізмунда III Ваза. Він відкинув принцип свободи віросповідання в Речі Посполитій й Держава, в якій знаходили у XVI столітті прихисток релігійні емігранти, поступово ставала все менш толерантною. В цих умовах Київ повертається в центр української історії й стає форпостом опору православних зазіханням католиків і уніатів.

Про це йдеться у статті журналіста, популяризатора історії Сергія Махуна на "Телеграфі": За православ’я, але проти Московії: як митрополит Петро Могила реформував українську церкву

Такому положенню Києва сприяв тиск католицької влади на тодішні центри православної освіти та книгодрукування в таких містах, як Львів, Острог і Вільно (сучасний Вільнюс).

"Ключем на перетворення Києва на центр православ’я стало збереження контролю православних (попри Берестейську унію) над Києво-Печерським монастирем – безперечно, найбагатшою чернечою інституцією в Україні та Білорусі… Зі Львова та Галичини (і з волинського Острога також. – С. М.) перебралися не лише друкарня, а й письменники, редактори, друкарі, які створили новий просвітницький центр під керівництвом і захистом Плетенецького. 1615 року в Києві було засновано православне братство, яке відкрило власну школу, як у Львівського братства", – пише українсько-американський історик Сергій Плохій в книзі "Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності".

Тоді у міжконфесійну боротьбу вступила нова сила – козацтво, що набирало міці. Козаки захищали православних біженців з Галичини та зі зброєю в руках опиралося уніатській митрополії. У 1618 році козаки навіть втопили у Дніпрі навпроти Видубицького монастиря в Києві конвертанта, активного супротивника православних – протопопа-уніата Антонія Грековича.

Ревним захисником православної віри також був гетьман України Петро Конашевич-Сагайдачний. Він на чолі козацької армії врятував Річ Посполиту від поразки під час Хотинської війни 1620—1621 років.

Проте вдячності українські козаки не дочекалися, як і поліпшення ситуації у релігійному протистоянні. На початку 1630 року православний митрополит Київський, Галицький і всієї Русі Йов Борецький надіслав на Запоріжжя листи з проханням виступити на захист східної церкви, бо ж "ляхи утискають нашу віру" та "забирають церкви".

Вже у березні 1630 року розгорілося грандіозне повстання, яке очолив гетьман нереєстрових козаків Тарас Федорович (Трясило). Це повстання, яке підтримали й українські селяни, польським солдатам подавити не вдалося. Варшавський уряд був змушений піти на перемовини, але з поразкою не змирився.

Нагадаємо, раніше Сергій Махун розповідав, як Стефан Баторій уславив Річ Посполиту і допоміг Україні. Йдеться про події XVI століття.

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#Україна #Історія #Православ'я