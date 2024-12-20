Паєтки, вата та все одразу: у що вдягались люди СРСР на Новий рік

У Радянському Союзі новорічна мода була справжнім поєднанням креативності, дефіциту та святкового блиску, де кожен створював свій образ власноруч

Новий рік у Радянському Союзі був одним із найулюбленіших свят. Він об’єднував людей усіх поколінь, а підготовка до святкування завжди супроводжувалася створенням особливої ​​атмосфери. Одним із ключових елементів цього святкового духу був обраний одяг — як для дітей, так і для дорослих.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповість, у що вдягалися жителі СРСР на Новий рік, як вплинула мода на святкові наряди та які деталі були незмінними атрибутами радянських новорічних вечорів.

Діти: карнавальні костюми та домашня творчість

Для дітей Новий рік означав свято Діда Мороза, Снігуроньки та карнавальних костюмів. Популярними образами були персонажі казок, мультфільмів і народної творчості, наприклад:

Зайчики, білочки, сніжинки, ведмедики — класика дитячих ранків у садках та школах. Матеріали для костюмів — фатин, вата, картон і навіть металізований папір.

— класика дитячих ранків у садках та школах. Матеріали для костюмів — фатин, вата, картон і навіть металізований папір. Казкові герої : Іван Царевич, Василина Прекрасна, Червона Шапочка.

: Іван Царевич, Василина Прекрасна, Червона Шапочка. Космонавти: відгомін епохи освоєння космосу — шоломи з фольги, сріблясті костюми з тканини або паперу.

Якщо отримати готовий костюм було складно, більшість родин робили їх власноруч. Іноді батьки буквально творили чудеса: вміли шити, майстрити та декорувати з усього, що було під рукою.

Дорослі: елегантність і дефіцит

Для дорослих святкування Нового року часто включало походи на вечірки, корпоративи чи домашні застілля.

Жінки намагалися виглядати елегантно: модними були сукні з оксамиту, шовку, крепдешину. Паєтки, брошки та інші аксесуари додавали святковості. Якщо не було нової сукні, перешивали старі речі або навіть адаптували театральні костюми.

намагалися виглядати елегантно: модними були сукні з оксамиту, шовку, крепдешину. Паєтки, брошки та інші аксесуари додавали святковості. Якщо не було нової сукні, перешивали старі речі або навіть адаптували театральні костюми. Чоловіки завжди обирали класичні костюми або світер з оленями чи іншими новорічними мотивами.

Через дефіцит модного одягу радянські люди проявили неабияку кмітливість. Сукні шили за викройками з журналів, таких як "Модели сезона" або "Работница".

Традиційні новорічні атрибути в одязі

Мішура та ялинковий блиск. Вона прикрашала не лише ялинку, а й костюми — як обідки, браслети або пояси. Штучний сніг: ватні кульки або сріблястий декор додавали "морозного" вигляду образу. Червоні та сині кольори: ці відтінки асоціювалися зі святом, тому часто використовувалися в одязі.

Святковий одяг також відображав дух епохи. У 1950-х роках популярними були жіночі сукні з пишними спідницями в стилі "Нового погляду" від Крістіана Діора, але адаптовані під радянські реалії. У 1960-х роках в моду ввійшли геометричні принти й короткі сукні. 1970-ті роки подарували яскраві штани.

Раніше "Телеграф" писав, які новорічні звички прийшли до нас з СРСР.