Паєтки, вата та все одразу: у що вдягались люди СРСР на Новий рік
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У Радянському Союзі новорічна мода була справжнім поєднанням креативності, дефіциту та святкового блиску, де кожен створював свій образ власноруч
Новий рік у Радянському Союзі був одним із найулюбленіших свят. Він об’єднував людей усіх поколінь, а підготовка до святкування завжди супроводжувалася створенням особливої атмосфери. Одним із ключових елементів цього святкового духу був обраний одяг — як для дітей, так і для дорослих.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповість, у що вдягалися жителі СРСР на Новий рік, як вплинула мода на святкові наряди та які деталі були незмінними атрибутами радянських новорічних вечорів.
Діти: карнавальні костюми та домашня творчість
Для дітей Новий рік означав свято Діда Мороза, Снігуроньки та карнавальних костюмів. Популярними образами були персонажі казок, мультфільмів і народної творчості, наприклад:
- Зайчики, білочки, сніжинки, ведмедики — класика дитячих ранків у садках та школах. Матеріали для костюмів — фатин, вата, картон і навіть металізований папір.
- Казкові герої: Іван Царевич, Василина Прекрасна, Червона Шапочка.
- Космонавти: відгомін епохи освоєння космосу — шоломи з фольги, сріблясті костюми з тканини або паперу.
Якщо отримати готовий костюм було складно, більшість родин робили їх власноруч. Іноді батьки буквально творили чудеса: вміли шити, майстрити та декорувати з усього, що було під рукою.
Дорослі: елегантність і дефіцит
Для дорослих святкування Нового року часто включало походи на вечірки, корпоративи чи домашні застілля.
- Жінки намагалися виглядати елегантно: модними були сукні з оксамиту, шовку, крепдешину. Паєтки, брошки та інші аксесуари додавали святковості. Якщо не було нової сукні, перешивали старі речі або навіть адаптували театральні костюми.
- Чоловіки завжди обирали класичні костюми або світер з оленями чи іншими новорічними мотивами.
Через дефіцит модного одягу радянські люди проявили неабияку кмітливість. Сукні шили за викройками з журналів, таких як "Модели сезона" або "Работница".
Традиційні новорічні атрибути в одязі
- Мішура та ялинковий блиск. Вона прикрашала не лише ялинку, а й костюми — як обідки, браслети або пояси.
- Штучний сніг: ватні кульки або сріблястий декор додавали "морозного" вигляду образу.
- Червоні та сині кольори: ці відтінки асоціювалися зі святом, тому часто використовувалися в одязі.
Святковий одяг також відображав дух епохи. У 1950-х роках популярними були жіночі сукні з пишними спідницями в стилі "Нового погляду" від Крістіана Діора, але адаптовані під радянські реалії. У 1960-х роках в моду ввійшли геометричні принти й короткі сукні. 1970-ті роки подарували яскраві штани.
Раніше "Телеграф" писав, які новорічні звички прийшли до нас з СРСР.