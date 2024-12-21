"Сковорода в шоці": у Полтаві філософу на голову монумента начепили ганчірʼя (фото)

Вадим Назаренко розкритикував цей монумент

У Полтаві у сквері біля Малої академії мистецтв було встановлено монумент відомому мандрівному українському філософу Григорію Сковороді. Проте на голові памʼятника почепили ганчірʼя.

У місцевих телеграм-каналах жартують, мовляв, закрили йому очі, "щоб не бачив дороги у місті". Є і реакція мережі.

"Пам’ятник Сковороді встановили на Соборності. Очі закрили, щоб той не бачив дороги у місті?", — йдеться у повідомленні.

Місцеві прокоментували цю новину. Не всім сподобався монумент. Люди обурені тим, куди витратили гроші.

Що з памʼятником не так

Український історик, співробітник Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові Вадим Назаренко розкритикував цей монумент. На своїй сторінці у Facebook він написав, що з-під плівки пам’ятника стирчать босі ноги, хоча насправді Григорій Сковорода не ходив босим.

"Це відверте повторення радянських стереотипів про босоногого філософа", — написав Назаренко. Він також опублікував стоп-кадр із відеосюжету про встановлення пам’ятника, на якому видно, як босі ноги виглядають з-під плівки.

Григорій Сковорода народився 22 листопада (3 грудня за новим стилем) 1722 року в селі Чорнухи (тоді Київська губернія Російської імперії, зараз — Полтавська область України), а помер 29 жовтня (9 листопада за новим стилем) 1794 року в селі Іванівка (тоді Харківське) маєток Російської імперії, зараз – Харківська область України). Він прожив 71 рік.

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