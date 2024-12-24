На аукционе продается странный рисунок украинской художницы, напоминающий каракули

Это слишком даже для ценителей авангардизма

Украинка живущая в Германии, Мария Герлейн, продает собственный рисунок "Молоко в стакане II" за 55 долларов. Однако он настолько необычный, что вызвал оживленное обсуждение.

Лот художница разместила на Facebook-странице "Соль-Соль", которая является общедоступной площадкой для продажи/покупки современного визуального искусства (18+). На рисунке два прямоугольника, закрашенное белой краской пятно и темные "каракули" сбоку.

"Молоко в стакане ІІ, 2024 конверт, карандаши, акрил, 21 х 27,9 см, не оформлена, Киев, 2150 грн., 55 USD", — подписала автор свою живопись.

Однако в комментариях под рисунком нет желающих приобрести этот "шедевр". Вместо этого много саркастических комментариев.

"Это произведение должно висеть в Лувре! Рядом с Моной Лизой!", "Раздражать публику — это тоже искусство... Я так смогу, ребенок так сможет... Не сможете!!! Потому что это сделали до вас вам", ""Жестокий" постмодерн", "Я, конечно, люблю авангардизм, но это за пределом добра и зла", "Сейчас дорисую чек и я вам напишу", — иронизируют в сети.

В то же время один из пользователей вступился за художницу. Однако даже он отметил, что цена за рисунок, заявленная автором, слишком высока.

"Зачем быть такими злыми? Каждый имеет право на самовыражение. Единственное, что нужно заметить, то, что стоит слишком дорого. Не нужно так презирать человека, опомнитесь", — написал один из комментаторов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Полтаве в сквере возле Малой академии искусств был установлен монумент известному странствующему украинскому философу Григорию Сковороде. Однако на голову памятника повесили ветошь.