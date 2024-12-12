Зеленський поряд з Ісусом. Мережу вразили малюнки сучасного художника (фото)

Він малював і Трампа, і Бандеру

Мережу сколихнули малюнки одного з художників, на яких він здебільшого зображає президента України Володимира Зеленського, його дружину та військових.

Художник Кристіян Гуменяк на своїй сторінці в Facebook майже щодня викладає малюнки, проте останні картини зображують президента та першу леді на тлі божественних постатей.

Так, на одній з картин Зеленський стоїть поряд з Ісусом, який плаче. Президент зображений у скорботі та з болем у очах. Як зазначає сам автор, він намагався показати силу цих двох постатей і їх велику роль в житті українців.

Першу леді Олену Зеленську Гуменяк зобразив поряд з Богоматір'ю. Вони обидві моляться і турбується про тих, хто страждає, пояснює автор.

Зауважимо, що президента України художник кілька разів зображав поряд з Ісусом, зазначаючи: "Я намалював Господа Ісуса, що воює за Україну, та найближчого до нього президента в історії України".

Додамо, що також художник малює і відомих діячів України: Кузьму Скрябіна, Степану Бандеру, військового Да-Вінчі тощо. Більшість малюнків виконані олівцем, і погортавши сторінку Гуменяка, можна побачити, як зростає його майстерність, а також те, що він багато уваги приділяє Зеленському.

Да Вінчі

Степан Бандера

Дональд Трамп

У мережі користувачі в захваті і від майстерності автора, і він його таланту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленського багато критикували через його неофіційний стиль на зустрічах з головами інших держав, адже з початку війни він перестав вдягати костюми, надавши перевагу більш повсякденному стилю.