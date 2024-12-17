"Я його не пущу": Зеленський різко висловився у бік Орбана (відео)

Промова президента вийшла досить жорсткою

У вівторок, 17 грудня, Володимир Зеленський розкритикував угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за спроби бути "посередником" між Україною та Росією. Президент наголосив, що у нього немає жодних важелів впливу на державу-агресора.

Про це Зеленський заявив під час свого виступу на засіданні Всеукраїнського конгресу місцевої та регіональної влади. При цьому він зазначив, що Україна є сильною країною, яка довела це на полі бою.

"У когось іншого в Європі є такий досвід зараз? Ні у кого. Орбан має таку армію? Ні. Як він тиснутиме на Путіна? Анекдотом, посмішкою? Нехай собі залишить", – заявив Зеленський.

При цьому Зеленський наголосив, що він має на увазі не весь угорський народ, який допомагає Україні та підтримує нашу країну, а говорить саме про прем’єр-міністра Віктора Орбана.

"Прем’єр Орбан, який хоче, знаєте, "якось там, десь там…" — не вийде. Я його не пущу, і таких, як він", — резюмував Зеленський.

Крім цього, президент України ще раз підкреслив, що нашій країні потрібні прямі відносини зі США — без посередників. І, за словами Зеленського, у нього налагоджений контакт із Дональдом Трампом.

Мирні ініціативи Орбана та відношення до України — що відомо

2 липня Орбан прибув з візитом до Києва де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Після цього він вирушив до Москви для зустрічі з диктатором й потім подався до Китаю, де зустрівся з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Європейський союз (ЄС), своєю чергою, розкритикував дії Орбана, оскільки він не узгодив своє турне з іншими країнами-членами блоку, а також не має повноважень вести переговори від імені всього блоку.

Прем'єр Угорщини має суперечливе ставлення до України. Криза у двосторонніх відносинах країн почалася через питання прав угорської нацменшини в Закарпатті.

Орбан поширював недостовірну інформацію про утиски та культурний геноцид угорської нацменшини, заявляв про необхідність автономії для закарпатських угорців. Неодноразово засуджував український мовний закон, українізацію та декомунізацію. Зокрема через проблемне питання нацменшин Угорщина почала ставити перешкоди інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.

Орбан був єдиним главою уряду серед країн ЄС, який продовжив підтримувати тісні зв’язки з Кремлем після повномасштабного вторгнення в Україну. Прем'єр Угорщини висловлював думку, що перевага Росії в ресурсах і людях робить її "непереможною".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина запропонувала Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та провести масштабний обмін військовополоненим. Однак президент Володимир Зеленський начебто відкинув цю ідею.