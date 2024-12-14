Ось як закинути "Вовину тисячу" постраждалим від російської агресії - Леся Литвинова
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Волонтер, голова благодійного фонду "СВОЇ", колишня військовослужбовиця Леся Литвинова про те, як передати кошти "зимової підтримки" на допомогу
Чесно — я була вражена тим, що лише 4 відсотки людей витратили "Вовину тисячу" на ЗСУ. Бо памʼятаю масове обурення тим, що гроші так бездарно витрачаються.
Але потім згадала, що живу в дуже маленькій бульбашці. Мабуть, це і є ті 4 відсотки. Бо цілий день мене питають як перевести ці гроші в фонд. Свої 2 тисячі, до речі, саме туди я і закинула.
Про всяк випадок нагадаю алгоритм. Працює виключно для Привату:
У застосунку обираєте розділ "Добро", опускаєтесь в самий низ і тицяєте "Немає потрібного фонду"
далі в пошуковому вікні вводите код ЄДРПОУ фонду
39293651
Переказувати можна на будь-який з трьох рахунків які ви там побачите.
З Моно так не працює. Як і з іншими банками. Бо у нас там немає офіційних рахунків. Єдиний варіант — витратити цю тисячу на комуналку, а нам закинути з основного рахунку.
Зробіть репост, якщо не шкода. Раптом хто не знає куди несподіване багачество подіти.
Джерело: Facebook Лесі Литвинової
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