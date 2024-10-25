Не тільки попередження: як в Україні каратимуть за порушення мовного закону

"Наступальна українізація" — це максимальний захист мовних прав кожного українця

В Україні для боротьби з порушниками мовного закону є певні інструменти, передбачені чинним законодавством. Спочатку робиться попередження, а далі вже – штраф.

Про це заявив мовний омбудсмен України Тарас Кремінь в ефірі "Новини. Live". За його словами, під час анонсованої раніше "наступальної українізації" не стане більше перевірок установ або представників влади, які повинні дотримуватися мовного закону.

"Наступальна українізація" — це максимальний захист мовних прав кожного українця", — сказав Кремінь.

Мовний обмудсмен пояснив, що до порушників мовного закону застосовуватимуть передбачені законодавством санкції:

перше порушення — попередження,

друге – штраф у розмірі 3400 грн.

Зазначимо, що у 2021 році український уряд ухвалив закон про мову, яким передбачено, що сфера обслуговування має працювати лише українською мовою як онлайн, так і офлайн. Також усі інструкції, цінники та інші паперові носії повинні подаватися лише державною мовою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Тарас Кремень вважає, що Україні необхідний перехід від "м’якої українізації" до "наступальної".