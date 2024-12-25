Ці повістки будуть вручати в січні 2025 року: дізнайтеся, що означає кожна з них

Один із видів повісток на цей час в Україні не вручають

У січні 2025 року чоловіки призовного віку в Україні продовжать отримувати повістки. Важливо пам’ятати, що їх є кілька видів і кожна означає, що чоловіка відправлять на фронт.

"Телеграф" розповідає, яких видів повістки роздають в Україні та що кожна з них означає. Усього існує чотири види, під час воєнного стану одна виявилася недійсною.

Йдеться про повістки для уточнення даних, для проходження військово-лікарської комісії, мобілізаційне розпорядження про направлення на військову службу в порядку загальної мобілізації, а також повістку про заклик на строкову військову службу (зараз не видають). Якщо не станеться змін, то ці види й залишаться в січні.

Повістки для уточнення даних

Таку повістку вручають чоловікам для внесення до бази даних особи призовника, інформації про його сімейний стан, працевлаштування, наявність чи відсутність дітей. Тобто йому потрібно з’явитися до ТЦК, щоб надати всі ці дані. За результатами перевірки можуть бути виявлені підстави для звільнення чоловіка від служби в армії, наприклад, за наявності дитини.

Повістки на проходження військово-лікарської комісії

Ця повістка зобов’язує чоловіка пройти медичне обстеження. До неї також обов’язково додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов’язаного, в якій вказується, чи придатний він до термінової служби, чи ні.

Мобілізаційне розпорядження

Цей вид повістки вручають військовозобов’язаним особам, які вже пройшли медичну комісію та були визнані придатними до несення військової служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто і де може вручати українцям повістки.