Эти повестки будут вручать в январе 2025: узнайте, что означает каждая из них

Один из видов повесток на данный момент в Украине не вручают

В январе 2025 года мужчины призывного возраста в Украине продолжат получать повестки. Важно помнить, что их есть несколько видов и не каждая означает, что мужчину отправят на фронт.

"Телеграф" рассказывает, каких видов повестки раздают в Украине и что каждая из них означает. Всего существует четыре вида, во время военного положения одна оказалась недействительной.

Речь идет о повестках для уточнения данных, для прохождения военно-врачебной комиссии, мобилизационное распоряжение о направлении на военную службу в порядке общей мобилизации, а также повестка о призыве на срочную военную службу (сейчас не выдают). Если не произойдет изменений, то эти же виды и останутся в январе.

Повестка для уточнения данных

Такую повестку вручают мужчинам для внесения в базу данных личности призывника, информации о его семейном положении, трудоустройстве, наличии или отсутствии детей. То есть, ему нужно явиться в ТЦК, чтобы предоставить все эти данные. По результатам проверки могут быть выявлены основания для освобождения мужчины от службы в армии, к примеру, при наличии ребенка.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии

Эта повестка обязывает мужчину пройти медицинское обследование. К ней также обязательно прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного, в которой указывается, годен он к срочной службе или же нет.

Мобилизационное распоряжение

Данный вид повестки вручают военнообязанным лицам, которые уже прошли медицинскую комиссию и были признаны годными к несению военной службы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто и где может вручать украинцам повестки.