Просить документы у мужчины могут не только военные ТЦК: кто еще

Во время мобилизации просить предъявить документы вправе военнослужащие ТЦК и СП, а также полиция и представители Государственной пограничной службы Украины

Во время военного положения в Украине военные территориального центра комплектования имеют право на проверку военно-учетных документов у граждан. В ТЦК объяснили, что требовать документ могут не только они.

Как сообщили во Львовском областном ТЦК и СП, граждане должны показать такой документ по требованию военного ТЦК и СП, сотрудника полиции или представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

"Проверку военно-учетных документов представители ТЦК и СП или полицейские могут осуществлять с помощью технических приборов, средств и специализированного программного обеспечения с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов", — говорится в сообщении.

Во Львовском областном ТЦК и СП напоминают, что военно-учетные документы определяют принадлежность их владельцев к исполнению воинского долга. В такую категорию входят:

удостоверение о приписке к призывному участку – для призывников;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного – для военнообязанных;

военный билет – для резервистов.

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