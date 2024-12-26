Был арестован в 18 лет, а спустя год создал партию: каким был в молодости нардеп Андрей Парубий

Экснардеп известен своим активным участием в национально-освободительном движении

Андрей Парубий – украинский политик и председатель Верховной Рады Украины с 14 апреля 2016 года по 28 августа 2019 года. Он запомнился нам благодаря своей речи и эмоциональным высказываниям. А раньше мы рассказывали, что известно о жене Андрея Парубия, с которой они живут в разных городах.

"Телеграф" решил выяснить, каким был в молодости Андрей Парубий и с чего начиналась его карьера политика. Известно, что будущий депутат являлся лаборантом в институте.

Родился Андрей Парубий 31 января 1971 в Червонограде Львовской области. В 1987 году в возрасте 16 лет Андрей начал трудовую деятельность лаборантом Карпатской архитектурно-археологической экспедиции Института общественных наук АН УССР.

Впоследствии Андрей Парубий стал руководителем националистического наследия молодежной организации — Общества "Наследие". Он участвовал в национально-освободительном движении и был организатором первых в Украине пикетов. В 1989 году Андрей Парубий был арестован за то, что он организовал несанкционированный митинг.

В 1990 году он стал депутатом львовского областного совета. Уже через год он стал основателем Социал-национальной партии Украины вместе с Олегом Тягнибоком. В 2004 партия была переименована на Всеукраинское объединение "Свобода".

Параллельно с общественной деятельностью Андрей получал образование. В 1994 году окончил исторический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко, получив специальность историка и преподавателя истории. Затем, в 2001 году, завершил аспирантуру во Львовской политехнике по специальности "политология и социология".

Андрей Парубий был также активным участником "Оранжевой революции". А в декабре-ноябре 2004 стал комендантом Украинского дома в Киеве, за что был награжден знаком "Выдающемуся участнику Оранжевой революции". Впоследствии стал членом политической партии "Наша Украина".

После Революции Достоинства занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины с 27 февраля по 7 августа 2014 года. С декабря 2014 по апрель 2016 был первым заместителем председателя Верховной Рады Украины, а с апреля 2016 по август 2019 года — председателем Верховной Рады Украины.

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