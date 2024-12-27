Военный призвал 15-летних украинцев готовиться к войне

Мы не хотим оставить войну нашим детям, но должны быть реалистами, — Ябчанка

В Украине идет затяжная и жестокая война. Юное поколение должно осознавать, что с высокой вероятностью им придется воевать.

Об этом заявил командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка. По его словам, 18-летние и 15-летние ребята должны готовиться к военной службе.

Ябчанка подчеркнул, что хотя ни один украинец не хочет войны своим детям, но ситуация не оставляет выбора. По его словам, украинцы либо передадут войну следующему поколению, либо не оставят страну своим детям.

"Это "Мы не хотим оставить войну нашим детям"… Да мы-то не хотим! Но, к сожалению, нас не спрашивают", — рассказывает командир.

Военный считает, что государство должно изменять систему образования и готовить молодое поколение к войне.

"Несомненно, что я не хочу, чтобы те, кому сейчас 15-18, воевали. Но я понимаю, что с высокой вероятностью им придется. И мы должны их подготовить к этому", — отметил Ябчанка.

Также он высказал свою позицию по снижению мобилизационного возраста, которая в последнее время активно обсуждается. По его мнению, вместо этого нужно сконцентрировать усилия на привлечении в армию граждан призывного возраста, которые еще не присоединились к обороне страны.

"Сегодня, я убежден в том, что нам не мобилизационный возраст нужно снижать. Нам нужно, чтобы те люди призывного возраста, которые сейчас не в армии, в армии оказались", — добавил командир роты батальона "Волки Да Винчи".

Напомним, в Генштабе опровергают мобилизацию с 18 лет. Хотя планируют поощрять граждан этого возраста активнее мобилизовываться на контрактной основе.

"Мы хотим запустить мотивационные годовые контракты именно в боевые бригады для лиц от 18 до 25 лет. Такие добровольцы получат первую выплату в размере полмиллиона гривен. Дополнительно они получат разные льготы — доступные кредиты, безвозмездное обучение, большая продолжительность отпусков и т.д.", — рассказывает источник "Телеграфа".

Ранее "Телеграф" писал, повлияли ли на темпы мобилизации повестки, отправленные по почте. В центры комплектования приходят люди с отсрочкой или броней.