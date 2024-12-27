Россия улучшила "Шахеды" искусственным интеллектом. Что они теперь могут

Украине нужно больше ракет-перехватчиков

При работе с "Шахедами" Россия начала использовать искусственный интеллект (ИИ). Основная цель этого – распознавание целей во время автономного полета.

Об этом рассказал посол Украины в Европейском Союзе Всеволод Ченцов в интервью Politico. По его словам, россияне пытаются усложнить блокировку своих беспилотников Shahed.

Именно поэтому посол подчеркнул, что Украина нуждается в ракетах-перехватчиках западного производства. Это красноречиво подтверждают и регулярные мощные атаки РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру и жилые районы.

"И, к сожалению, атаки становятся все более изощренными", — сказал Ченцов.

Он говорит, что искусственный интеллект Россия уже используется для работы с "Шахедами", чтобы усложнить их заглушение.

"Они начали оснащать их способностью распознавать цели, даже если они отключены от сети, поэтому если они летают в автономном режиме, они все еще могут видеть объект, напоминающий электростанцию", — пояснил посол.

Напомним, недавно украинцам наглядно показали, что значит "локационно потеряно" в сводках о "Шахедах". Обычно это БПЛА, который может внезапно исчезнуть с радаров из-за того, что просто упал на землю.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России существенно выросло производство "Шахедов".