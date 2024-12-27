В ВСУ объяснили, может ли видео из сети являться доказательством пребывания бойца в плену

Есть один путь подтверждения взятия в плен

Обнародованное в сети видео, даже если родственники или знакомые узнали на нем военнослужащего, находящегося в плену – не является достаточным доказательством и основанием внесения его в реестр военнопленных.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на заявление начальника Центрального управления Гражданско-военного сотрудничества (ГВС) Генштаба ВСУ полковника Александра Куткова, которое он сделал в ходе брифинга 27 декабря.

"Видео недостаточно для того, чтобы подтвердить пребывание в плену. Ни координационный штаб (по пленникам), ни Национальное информационное бюро не вносят на основании видео изменения в статус. Подтверждение проходит официально — и это единственный путь — через Международный комитет Красного креста. К сожалению, только так", — объяснил Кутков.

По словам председателя Центрального управления ГВС, в случае, когда от родственников или из других источников к представителям ГВС поступает информация (например, то же видео, — ред.) относительно пленного военнослужащего, эта информация передается для обработки в Координационный штаб по пленным.

"А в Координационном штабе сверяют эту информацию – и с МККК, и со Службой безопасности Украины, и с Национальным информационным бюро. Единственное окно, которое сегодня существует (для подтверждения пребывания в плену, — ред.), это только через МККК. Они работают через представителей МККК с той стороны, и, соответственно, так идет обратная связь – информация либо подтверждается, либо не подтверждается", — объяснил полковник Кутков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине запустили новую платформу "На связи" для военных и их родных.