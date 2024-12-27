Україна вперше захопила в полон солдата з КНДР: що кажуть у розвідці

До Росії було направлено близько 11 000 північнокорейських військових

Південнокорейська розвідка заявила, що українські війська взяли в полон північнокорейського військового. Він брав участь у бойових дій на боці Росії.

Про це повідомляє агентство Yonhap. Зазначається, що він був поранений.

"Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни було підтверджено захоплення пораненого північнокорейського солдата", — цитує агентство повідомлення Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS).

Нагадаємо, у четвер, 26 грудня, українські ЗМІ та телеграм-канали поширили фото, як стверджувалося, першого північнокорейського військового, взятого в полон у Курській області. Офіційно українська влада і ЗСУ не підтверджували цієї інформації.

Якщо це підтвердиться, це стане першим випадком, коли Україна захопила північнокорейського солдата, який брав участь у бойових діях, повідомляє Мілітарний.

За даними офіційних осіб Південної Кореї, наразі до Росії було направлено близько 11 000 північнокорейських військових із ознаками підготовки до подальшого розгортання військ і військової техніки.

Додамо, українські військові розшифрували ще одну трофейну записку північнокорейського солдата. У ній він розмірковує про українські дрони. За словами військових, ця замітка, як і минула, була взята із записника ліквідованого спецназівця Гьонг Хонг Джонга.

Раніше "Телеграф" писав, що Північна Корея втратила на Курщині вже понад 3 тисячі своїх військових вбитими та пораненими. Водночас Кім Чен Ин готується відправити більше техніки та солдатів до Росії, щоб допомогти окупаційній армії.