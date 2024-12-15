Познайомилися на реабілітації: весілля двох ветеранів у Києві зворушило українців

Пара познайомилася під час війни з Росією

У Києві одружилися два ветерани російсько-української війни Анастасія та Олексій. Вони познайомилися у страшний для нашої країни час.

Кадри весілля опублікували на сторінці в Instagram спеціалізованої клініки з протезування та реконструкції Superhumans. Обидва військовослужбовці отримали на війні тяжкі поранення, які призвели до ампутації кінцівок.

Українців зворушили кадри створення нової родини.

"Льоша опановував протез стегна, Настя вчилася заново ходити після втрати гомілки. У травні на виписці він освідчився коханій. А вчора пара зіграла весілля у Києві. Ми неймовірно зворушені, що Superhumans не лише повертає втрачені можливості, а й створює нові сімʼї", — йдеться в описі відео.

Superhumans Center – це всеукраїнський спеціалізований центр для лікування та реабілітації постраждалих від війни, які залежать від протезування внаслідок ампутації.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, де зараз знаходиться захисниця "Азовсталі" Валерія "Нава" Суботіна, яка втратила чоловіка та пройшла через російський полон.