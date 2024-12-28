Украинские ветераны продолжают вдвоем преодолевать Атлантику на лодке (видео)

Лодка построена в мастерской "Китва" под Львовом

Украинские ветераны Дмитрий Резвой и Иван Гаврилко на четырехместной лодке продолжают грести из Африки в Южную Америку. Цель экспедиции напомнить миру о войне в Украине и собрать средства на протезирование для наших защитников.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Сначала в команде Row4Ukraine было еще двое британцев, но капитан Ли Спенсер решил прекратить миссию из-за повреждения лодки.

Участников экспедиции спасли с помощью поисково-спасательного вертолета и доставили на Гран-Канарию, оставив лодку, которую создал Дмитрий Резвой, в океане. Однако украинцы не остановились: с помощью друзей разыскали лодку в Атлантике, починили ее и продолжили путешествие вдвоем. Ветераны продолжают преодолевать более 5000 км, чтобы реализовать важную миссию.

Иван Гаврилко, морской пехотинец с позывным "Геологом", рассказывал, что на самом деле идея экспедиции возникла давно, он мечтал пересечь океан еще много лет назад. Во время лечения во Франции Дмитрий Резвой предложил ему принять участие в проекте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на благотворительный забег в поддержку защитников пришел их "робооборот" и произвел фурор. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов подготовил репортаж с места происшествия.