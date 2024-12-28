Уряд звільнив начальників Київської та Полтавської ОВА: що про них відомо

Про причини звільнення наразі не повідомляють

У суботу, 28 грудня, на засіданні Кабінет Міністрів України прийняв рішення про звільнення двох керівників обласних військових адміністрацій. Зі своїх посад йдуть голова Київської ОВА Руслан Кравченко та очільник Полтавської області Філіп Пронін.

Про кадрові зміни повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, рішення було ухвалено під час планового засідання уряду.

Наразі питання про те, хто очолить Київську та Полтавську області, залишається відкритим. Офіційних заяв щодо можливих кандидатур на ці посади поки не надходило.

Варто зазначити, що ані Руслан Кравченко, ані Філіп Пронін наразі не надали публічних коментарів щодо свого звільнення з посад керівників військових адміністрацій.

Руслан Кравченко раніше працював у військовій прокуратурі, потім очолював Бучанську прокуратуру. У 2023 році він брав участь у конкурсі на посаду очільника Національного антикорупційного бюро. Та комісія визнала його недоброчесним.

Філіп Пронін за свою кар'єру працював у Держфінмоніторингу, компанії "КПМГ-Україна" та АРМА, де пройшов шлях від начальника управління до заступника голови агентства. До призначення головою Полтавської ОВА спеціалізувався на фінансових розслідуваннях, виявленні та розшуку активів, а також міжнародній співпраці.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що голова Київської ОДА Кравченко незаконно відкрив справу проти Олени Шуляк. Фактично, прокурор тоді діяв в порушення всіх норм українського права, адже народний депутат — це підслідність НАБУ,