Вдвічі більша, ніж у міністра. Яка зарплата у начальника Луганської ОВА Лисогора (документ)

Він не отримує грошову допомогу

Заробітна плата начальника Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора за жовтень 2024 року склала 137 тисяч гривень. Це більше, ніж отримують деякі міністри.

Про це свідчить офіційна відповідь Луганської ОВА на запит "Телеграфу". Розгляньмо, з чого складається заплата Лисогора.

Посадовий оклад очільника Луганщини у жовтні становив 85 064 гривень. Варто зазначити, що цього року оклад дещо збільшився, ще у січні поточного року його розмір був 80 717 гривень.

Крім того, у жовтні Лисогор отримав надбавку за стаж служби у розмірі 45%, що становила 39 358 гривень. Також він отримав 15-процентну надбавку за роботу з таємними документами в розмірі 12 759 гривень.

Також начальник ОВА має й інші виплати. Зокрема, оклад за спеціальним званням у розмірі 2400 гривень, а також грошову компенсацію податку на дохід фізичних осіб (ПДФО) — ще 25 124 гривень.

Всього за жовтень йому було нараховано 164 707 гривень. Проте після стягування податків та зборів Лисогору виплатили 137 488 гривень. Всього у 2024 році він отримав 1 361 312 гривень зарплати.

Варто зазначити, що голова Луганської ОВА не отримує грошову допомогу на оздоровлення. Також йому не виплачують матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань.

Запит "Телеграфу"

Відповідь ОВА

Відповідь ОВА

Відповідь ОВА

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Лисогора головою Луганської ОВА 13 квітня 2023 року. Він змінив Сергія Гайдая, який залишив цю посаду у середині березня того ж року.

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