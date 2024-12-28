Правительство уволило начальников Киевской и Полтавской ОВА: что о них известно

О причинах увольнения пока не сообщают

В субботу, 28 декабря, на заседании Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении двух руководителей областных военных администраций. Со своих должностей уходят глава Киевской ОВА Руслан Кравченко и глава Полтавской области Филипп Пронин.

О кадровых переменах сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. По его словам, решение было принято в ходе планового заседания правительства.

Пока вопрос о том, кто возглавит Киевскую и Полтавскую области, остается открытым. Официальных заявлений по поводу возможных кандидатур на эти должности пока не поступало.

Следует отметить, что ни Руслан Кравченко, ни Филипп Пронин пока не предоставили публичных комментариев относительно своего увольнения с должностей руководителей военных администраций.

Руслан Кравченко ранее работал в военной прокуратуре, затем возглавлял Бучанскую прокуратуру. В 2023 году он принимал участие в конкурсе на должность главы Национального антикоррупционного бюро.

Филипп Пронин за свою карьеру работал в Госфинмониторинге, компании "КПМГ-Украина" и АРМА, где прошел путь от начальника управления до заместителя главы агентства. До назначения председателем Полтавской ОВО специализировался на финансовых расследованиях, выявлении и розыске активов, а также международном сотрудничестве.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что глава Киевской ОГА Кравченко незаконно открыл дело против Елены Шуляк. Фактически прокурор тогда действовал в нарушение всех норм украинского права, ведь народный депутат — это подследственность НАБУ,