В Словакии уже делят Украину

В Словакии заявили, что Украине придется отказаться от части своих территорий. При этом там хотя бы признали, что Россия является агрессором в этой войне.

Соответствующее заявление сделал министр обороны страны Роберт Калиняк в эфире программы V politike. По его словам, для Словакии наиболее выгодно, чтобы война закончилась немедленно, а Украина и Россия достигли перемирия и сели за стол переговоров.

При этом он добавил, что вопрос будущих границ не настолько важен, как то, "какую форму примет послевоенная Украина". По его словам, "реальность на месте" указывает на то, что Киеву придется идти на территориальные уступки.

"Вероятно, Украина не осознает того факта, что она никогда не сможет перемещаться между Германией и Швейцарией, но всегда будет делить свою самую большую границу с Российской Федерацией", — сказал он.

Калиняк добавил, что бесспорно Россия является агрессором, поскольку "перешла все границы, правила и нарушила международное право". Однако при этом он призвал "обращать внимание к тому, что происходит в других частях мира".

Как сообщалось ранее, Калиняк и раньше выступал против помощи Украине. Например, в ноябре 2023 года благодаря его решению Словакия полностью прекратила оказывать военную поддержку на государственном уровне, впрочем, сотрудничество с частными компаниями он пока запрещать не стал.

Кроме того, в марте 2024 года он предложил депортировать украинских мужчин из Словакии на родину.