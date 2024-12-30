Ждать ли в 2025 году повышения пенсии в Украине

Если удастся провести пенсионную реформу, то пенсия не будет зависеть от прожиточного минимума

В 2025 году не будет изменен прожиточный минимум, а значит, минимальные размеры пенсии, а также размер выплаты за сверхурочный стаж также не будут пересматривать. Однако в марте таки будет проведена традиционная индексация пенсий.

В настоящее время минимальная пенсия составляет 2361 грн, а максимальная — 23 610 грн. При этом фактический размер прожиточного минимума в ценах ноября для пенсионера составляет 6367 грн. Об этом пишет OBOZ.UA.

Министр соцполитики Оксана Жолнович в интервью изданию сказала, что если удастся провести пенсионную реформу, то пенсия не будет зависеть от прожиточного минимума. То есть, пенсию привяжут к средней зарплате в стране.

В марте 2025 года будет традиционная индексация пенсий. По оценкам НБУ, инфляция в 2024 году будет на уровне 9,7%. В результате индексации по очень приблизительным расчетам может быть на уровне 11%.

Отмечается, что индексация предусмотрена в бюджете и является обязательно согласно действующему закону. Даже если правительство не реализует пенсионную реформу, индексация в марте все равно будет.

В то же время NV пишет, что по разным прогнозам, пенсии могут повысить от 10 до 17% в ходе индексации. При єтом, следует учесть, что выплаты не будут пересчитывать тем, кто оформил пенсию в последние несколько лет, поскольку их выплаты считаются актуальными.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто может получить доплату за сверхурочный стаж и какова ее сумма.