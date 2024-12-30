Придатний або непридатний до військової служби: кого до них можуть віднести
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Чоловіки, за висновком ВЛК, можуть отримати статус придатності, який позначається буквами — А, Б, В, Г, Д
Під час мобілізації в Україні військовозобов'язані мають отримати певний статус — придатний або не придатний до військової служби. Визначити ступінь придатності мають лікарі військово-лікарської комісії (ВЛК).
В Україні придатність розподіляється на кілька категорій — А, Б, В, Г, Д. Про це йдеться в наказі Міністерства оборони "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України".
Які є статуси придатності до військової служби
Згідно зі наказом:
- Категорія "А" означає повну придатність до служби без жодних обмежень;
- Категорія "Б" визначає, що чоловік придатний до служби, але з певними обмеженнями, зокрема особа потребує лікування в медзакладі (необхідно обов'язково визначити у якому саме);
- Категорія "В" — людина не підлягає призову, але чоловіків, яких віднесли до цієї категорії, зараховують до запасу і вони можуть бути залучені для укомплектування частин другої черги;
- Категорія "Г". Чоловіки мають тимчасову непридатність до служби, наприклад, через хвороби або необхідність реабілітації. Таким людям дають відстрочку зазвичай від 6 до 12 місяців, але все залежить від стану людини та результатів обстеження;
- Категорія "Д" — це абсолютна непридатність до військової служби, але підтвердити її дуже складно. Якщо районна ВЛК визнає особу непридатною до військової служби, то цей висновок обов'язково має бути узгоджений з центральною ВЛК, що може зайняти понад 2-3 тижнів.
Раніше "Телеграф" писав про те, коли направлення на ВЛК будуть видавати через "Резерв+".