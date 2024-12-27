Кому не доведеться проходити ВЛК у 2025 році
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Деяких чоловіків з відстрочкою не можуть відправити на медкомісію
У 2025 році мобілізація в Україні продовжиться, і військовозобов'язані громадяни, як і раніше, мають проходити щорічну військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначає їхню придатність до служби. Однак існують категорії українців, які звільняються від цього обов'язку.
Це регламентовано постановою Кабінету Міністрів України №675, яка передбачає чіткий перелік винятків. Від проходження ВЛК звільняються:
- чоловіки віком 18-25 років, які не служили на строковій службі або не закінчили військову кафедру. Їх направляють на медичний огляд лише у разі добровільного бажання вступити на військову службу;
- заброньовані громадяни, які отримали тимчасове звільнення від призову через зайнятість у ключових галузях економіки чи оборони;
- чоловіки, які мають відстрочку за сімейними обставинами.
Також відправити на медкомісію не можуть чоловіків, які виключені з військового обліку. Це стосується громадян, які:
- досягли граничного віку для перебування в запасі;
- виключені через стан здоров’я;
- засуджені за тяжкі злочини.
Нагадуємо, що деяким українця потрібно обов'язково пройти ВЛК до 5 лютого 2025 року. Мова йде про чоловіків, які раніше мали статус "обмежено придатний".
Закон №3621-ІХ, який набув чинності 4 травня 2024 року, скасував статус "обмежено придатний" і встановив нові критерії оцінки придатності до військової служби. Документ також визначив 9-місячний термін для проходження повторної медкомісії військовозобов’язаними, яких це стосується.
Після ухвалення змін актуальними є такі статуси:
- придатний до військової служби;
- придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах;
- тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення;
- непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;
- повністю непридатний до військової служби.
Раніше "Телеграф" писав, кого з чоловіків можуть мобілізувати з нового року. Навіть людей, які мають відстрочку, беруть на службу.