Кому не доведеться проходити ВЛК у 2025 році

Деяких чоловіків з відстрочкою не можуть відправити на медкомісію

У 2025 році мобілізація в Україні продовжиться, і військовозобов'язані громадяни, як і раніше, мають проходити щорічну військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначає їхню придатність до служби. Однак існують категорії українців, які звільняються від цього обов'язку.

Це регламентовано постановою Кабінету Міністрів України №675, яка передбачає чіткий перелік винятків. Від проходження ВЛК звільняються:

чоловіки віком 18-25 років, які не служили на строковій службі або не закінчили військову кафедру. Їх направляють на медичний огляд лише у разі добровільного бажання вступити на військову службу;

заброньовані громадяни, які отримали тимчасове звільнення від призову через зайнятість у ключових галузях економіки чи оборони;

чоловіки, які мають відстрочку за сімейними обставинами.

Також відправити на медкомісію не можуть чоловіків, які виключені з військового обліку. Це стосується громадян, які:

досягли граничного віку для перебування в запасі;

виключені через стан здоров’я;

засуджені за тяжкі злочини.

Нагадуємо, що деяким українця потрібно обов'язково пройти ВЛК до 5 лютого 2025 року. Мова йде про чоловіків, які раніше мали статус "обмежено придатний".

Закон №3621-ІХ, який набув чинності 4 травня 2024 року, скасував статус "обмежено придатний" і встановив нові критерії оцінки придатності до військової служби. Документ також визначив 9-місячний термін для проходження повторної медкомісії військовозобов’язаними, яких це стосується.

Після ухвалення змін актуальними є такі статуси:

придатний до військової служби;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах;

тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення;

непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;

повністю непридатний до військової служби.

Раніше "Телеграф" писав, кого з чоловіків можуть мобілізувати з нового року. Навіть людей, які мають відстрочку, беруть на службу.