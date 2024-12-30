Налоговую службу Украины возглавит чиновник из Киева - что о нем известно

Глава государства занимается сменой кадров

Экс-глава Киевской ОГА Руслан Кравченко скорее всего возглавит Налоговую службу Украины. Он имеет ряд государственных наград и ранее работал прокурором.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. "У него биография все же больше работа в прокуратуре. Но, посмотрим", — отметил политик.

"Телеграф" решил рассказать читателям о Руслане Кравченко и его карьере в украинской политике.

Что известно о Руслане Кравченко

Родился он в 1990 году в Северодонецке Луганской области, где и окончил школу. В течение 2005-2007 годов продолжал обучение в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна.

С 2007 по 2012 год учился на военно-юридическом факультете Национального университета "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого".

Карьера

15 августа 2012 года Руслан Кравченко был назначен на должность следователя Севастопольской прокуратуры, где он отвечал за обеспечение соблюдения законов в военной сфере Крымского региона Украины. Уже через год Кравченко был повышен до должности старшего следователя, на которой он работал до аннексии Крыма в 2014 году.

В 2014 году получил назначение на должность старшего прокурора Ровненской, а затем Львовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Западного региона Украины.

С 2015 по 2019 год Руслан Кравченко работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины.

С 2019 по 2020 год работал в должности заместителя военного прокурора Центрального региона Украины и еще успел себя попробовать в ряде должностей.

С 2020 по 2021 год Руслан Кравченко работал начальником управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах Офиса Генерального прокурора Украины.

С 15 марта 2021 по апрель 2023 года Руслан Кравченко возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области.

С 31 марта 2022 года проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в Буче.

В апреле 2023 года был назначен председателем Киевской областной государственной администрации.

Награды

Орден "За заслуги" III степени (23 августа 2022)

Орден Данилы Галицкого (2016)

Отличие Президента Украины "За участие в антитеррористической операции" (2016)

Нагрудный знак "Знак Почёта" (2018)

Нагрудный знак "За добросовестную службу в органах прокуратуры" (2019)

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