У Міноборони призначили нових заступників міністра, хто вони та що про них відомо

Також були створені дві наглядові ради

У п’ятницю, 11 жовтня, у Міноборони України відбулися важливі кадрові зміни. Так, Кабмін звільнив з посади заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції Олександра Балануцу. Як повідомив Умєров, звільнення відбулося за його поданням.

Про це Умєров написав на своїй сторінці у Facebook. Він подякував Балануці за роботу на напрямку європейської інтеграції і побажав успіхів у подальшій дипломатичній карʼєрі.

Крім того, як повідомив міністр оборони, іншим поданням на посаду заступника було призначено Сергія Боєва.

"Він має важливий досвід, який допоможе нам ще більше інтегрувати Україну в європейські оборонні структури. Ще одним моїм заступником призначено бригадного генерала юстиції Сергія Мельника на позивний "Marsel". Він відповідатиме за освітній, медичний напрямки, а також гуманітарне забезпечення і політику людського капіталу", — написав Умєров.

Також, як зауважив міністр оборони, були створені наглядові ради для Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ).

"Наглядові ради — важливий елемент для ефективного та прозорого управління закупівлями. Призначення їх є важливим кроком до відповідності міжнародним стандартам. Це гарантує незалежний контроль за процесами, мінімізує корупційні ризики та підвищує довіру до системи як всередині країни, так і з боку наших міжнародних партнерів", — підкреслив Умєров.

За словами міністра, у складі рад будуть українські та міжнародні експерти, що дозволить інтегрувати найкращий світовий досвід у реформування оборонної сфери України.

Сергій Боєв

До призначення на посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції 41-річний Боєв працював заступником міністра з питань стратегічної промисловості.

У період з 2016 по 2022 роки обіймав керівні посади у державних компаніях НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укргазвидобування".

Сергій Боєв

Раніше Боєв працював у провідних міжнародних банківських установах, а також в консалтинговій компанії The Boston Consulting Group, що забезпечило йому значний досвід у сфері фінансів та управління.

Сергій Боєв має ступінь бакалавра міжнародної економіки, який здобув у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, а також ступінь магістра з ділового адміністрування, який отримав у Вортонській бізнес-школі Університету Пенсильванії (США).

Сергій Мельник

Сергій Мельник народився 12 липня 1977 року у Вінницькій області. У 1999 році закінчив Харківський військовий університет. У 2009 році здобув другу вищу освіту.

З 1999 року проходив службу на різних посадах в бойових бригадах Протиповітряної оборони. З листопада 2019 року обіймав посаду начальника Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Сергій Мельник

У 2022 році Сергій Мельник успішно закінчив курси вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4) Національного університету оборони України.

З початку повномасштабного вторгнення керував обороною міста Харкова. Новопризначений заступник міністра є доктором юридичних наук, професором військового права, заслуженим працівником освіти України та лауреатом Державної премії України в галузі освіти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Умєров анонсував звільнення чотирьох своїх заступників: як він пояснив кадрові зміни.