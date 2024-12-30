Хаос в Минобороны стал причиной срыва голосования в Общественный совет — Юрий Гудыменко

Голосование перенесено на 7 января 2025 года, проголосовать можно на официальном сайте Минобороны

Голосование за членов Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны было сорвано из-за хаотической организации, а не просто из-за технических сбоев, как заявили в ведомстве.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко рассказал в интервью каналу LB Live.

"В Министерстве обороны все организовано максимально хаотично, и голосование за членов Общественного антикоррупционного совета — очередное подтверждение этому. Несмотря на многочисленные обещания министра организовать процесс еще летом, его перенесли на полгода. В конце концов, 26 декабря система просто "упала", и тысячи людей, включая меня, не смогли проголосовать. Это не случайность, а результат системных проблем. Единственный позитив — общество наглядно увидело масштаб беспорядка, который требует немедленного вмешательства", — комментирует Юрий Гудыменко.

По словам ветерана, Общественный антикоррупционный совет может стать эффективным инструментом для выявления проблем и проталкивания реформ, если его члены будут работать слаженно и прозрачно.

"Три основные проблемы, требующие решения: закупки, бронирование предприятий и госпитали. В закупках царит хаос, в результате коррупции страдает качество и своевременность важных поставок. В бронировании много "левых" предприятий, не имеющих никакого отношения к критической инфраструктуре. А обеспечение раненых – отдельная трагедия. Мы понимаем, что в десятитысячном министерстве 15 человек не сделают революцию, но наша цель – направить, контролировать и информировать общество, чтобы хаос и коррупция в Минобороны не замалчивались и постепенно исчезли», — подчеркнул Юрий Гудыменко.

Голосование по Общественному антикоррупционному совету перенесено на 7 января 2025 года. Проголосовать можно будет прямо на официальном сайте Министерства обороны.