Чи мобілізують людей з заїканням та іншими проявами хвороб (список)

Остаточне рішення ухвалює військово-лікарська комісія

У Новому, 2025 році, мобілізація в Україні продовжиться — всім військовозобов’язаним громадянам потрібно обов’язково пройти щорічну військово-лікарську комісію, яка визначить їхню придатність до служби. Тим часом є певні хвороби, які можуть звільнити людину від несення військової служби.

Вони прописані у розділі XVIII Розкладу хвороб Наказу №402 Міністерства оборони України, а точніше – у статтях 82-87. Йдеться про такі захворювання, як незбалансоване харчування, недостатній фізичний розвиток людини, заїкання, розлади вегетативної нервової системи тощо.

Розглянемо їх у конкретних прикладах.

Стаття 82

У цій статті прописані такі хвороби, як:

недостатній фізичний розвиток (слабкий розвиток м’язової системи та підшкірно-жирової клітковини), вага тіла менше ніж 45 кг або зріст нижче 150 см;

конституціональна високорослість;

незбалансоване харчування.

Непридатними до служби визнають людей, у яких виявлено недостатній фізичний розвиток тіла, який був виявлений під час направлення для проходження базової військової служби, а також при прийнятті на військову службу за контрактом після надання відстрочки протягом одного року;

Тимчасово непридатними до служби визнають людей, у яких не виявлено патологічних змін у роботі органів та систем життєдіяльності організму.

Стаття 85

Людей, у яких виявили заїкання із захлинанням можуть визнати:

придатними до служби у ТЦК, навчальних центрах та військових навчальних закладах, медичних підрозділах, частинах забезпечення, логістики, зв’язку та охорони, якщо у них спостерігається заїкання високого ступеня, що робить мову людини мало зрозумілою;

повністю придатними до служби, якщо у них виявлено помірне заїкання.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть раніше "обмежено придатного" відправити на передову. Деякі захворювання, які раніше не вважалися перешкодою для військової служби, тепер можуть стати причиною для відмови у призові.