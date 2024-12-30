Мобилизуют ли людей с заиканием и другими проявлениями болезней (список)

Окончательное решение принимает военно-врачебная комиссия

В Новом, 2025 году, мобилизация в Украине продолжится — всем военнообязанным гражданам нужно обязательно пройти ежегодную военно-врачебную комиссию, которая определит их пригодность к службе. Между тем есть определенные болезни, которые могут освободить человека от несения военной службы.

Они прописаны в разделе XVIII Расписания болезней Приказа №402 Министерства обороны Украины, а точнее — в статьях 82-87. Речь идет о таких заболеваниях, как несбалансированное питание, недостаточное физическое развитие человека, заикание, расстройства вегетативной нервной системы и так далее.

Рассмотрим их на конкретных примерах.

Статья 82

В этой статье прописаны такие болезни, как:

недостаточное физическое развитие (слабое развитие мышечной системы и подкожно-жировой клетчатки), вес тела менее 45 кг или рост ниже 150 см;

конституциональная высокорослость;

несбалансированное питание.

Непригодными к службе признают людей, у которых обнаружено недостаточное физическое развитие тела, которое было обнаружено во время направления для прохождения базовой военной службы, а также при принятии на военную службу по контракту после предоставления отсрочки в течение одного года;

Временно непригодными к службе признают людей, у которых не обнаружены патологические изменения в работе органов и систем жизнедеятельности организма.

Статья 85

Людей, у которых обнаружили заикание с захлебыванием могут признать:

пригодными к службе в ТЦК, учебных центрах и военных учебных заведениях, медицинских подразделениях, частях обеспечения, логистики, связи и охраны, если у них наблюдается заикание высокой степени, которое делает речь человека мало понятной;

полностью пригодными к службе, если у них обнаружено умеренное заикание.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли раньше "ограниченно пригодные" отправить на передовую. Некоторые заболевания, ранее не считавшиеся препятствием для военной службы, теперь могут стать причиной отказа в призыве.