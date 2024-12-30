Беспощадные морозы до -18 °С. Каким регионам не повезет с погодой в начале января

Прогнозируют и шквальный ветер

Первые дни нового 2025 года начнутся с аномального для зимы тепла, хорошо ощутимого на Украине. Однако сильные морозы гренландского происхождения все же в январе придут.

Как рассказал "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич, январь для Украины начнется с очень теплой погоды. Температура воздуха днем с 1 по 3 января достигнет +4… +9°С, в южной части и Крыма до +10… +13°С. Ночью температура ожидается в диапазоне -1… +5 °С, на юге +2… +7 °С.

Похолодание начнется вечером 3 января из западных и северных регионов и в течение 4-5 января распространится на всю территорию страны. Снижение температуры будет связано с поступлением холодного воздуха с северо-запада, в частности, Норвегии и Финляндии. Ночью температура воздуха опустится до -1…-8°С, днем будет колебаться в пределах -4…+2°С. В Карпатах морозы окрепнут в период с 4 по 6 января до -13…-18°С ночью и до -5…-10°С днем.

Для наглядности на карте показано поле аномалии температуры воздуха в Европе на 2 января 2025 года. Красным цветом выделены области с аномально высокой температурой, а синим – аномально низкими.

Однако похолодание не будет длительным и уже с 6 января начнется очередное аномальное тепло. Оно связано с изменением движения ветра, дующего из Средиземноморского региона, а также стран Балканского полуострова. Температура воздуха повысится достаточно резко, начиная с южных областей до -2…+3°С ночью и 0…+6°С днем в течение 6-7 января. С 8 по 10 января почти по всей территории Украины будет держаться теплая погода.

Что касается осадков, то 1-2 января по всей Украине будет сухо, 3-4 января ожидается дождь и мокрый снег. Также прогнозируются порывы ветра, местами до 15-20 м/с. В течение 5 января под влиянием антициклона осадков не предвидится, но уже 6 января циклон с юго-запада приведет к дождям и мокрому снегу. С 7 по 10 января сохранится неустойчивая и влажная погода. Будут наблюдаться осадки, преимущественно в виде дождя и туманы, также не исключены туманы.

То есть, в первую декаду января 2025 года погода будет переменчивой, порой с порывистым ветром и аномально высокими температурами. Стойкого снежного покрова ждать не стоит, а в тех районах, где снег все-таки выпадет, он не задержится надолго.

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