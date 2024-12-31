Что будет с субсидиями в 2025 году: чего нового ждать

Назначение субсидий не прекращают, расширяют возможности

В январе будет продолжаться поддержка украинцев с помощью различных видов субсидии. В частности, с 29 января 2025 года начнется прием заявок на получение субсидии на аренду для переселенцев.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ

Проект масштабировали на всю территорию Украины. Для того чтобы получить такую субсидию, нужно иметь официальный договор аренды, который нужно зарегистрировать в Пенсионном фонде. Важно, что арендодателю также предусмотрена возможность покрыть часть налогов.

Субсидия на аренду будет назначаться тем, у кого стоимость жилья занимает 20% от дохода семьи. Этот вид субсидии можно получать одновременно с классической жилищной субсидией.

Субсидия на жилищно-коммунальные услуги

В январе будет продолжаться назначение субсидии на отопительный период — закончится 30 апреля. При подаче документов в январе, помощь будут назначаться с того месяца, когда человек обратился за ним. В доходы в январе включают 2 и 3 квартала 2024 года, а для пенсионеров – ноябрь. Обратиться за субсидией могут:

ВПЛ без договора аренды,

ВПЛ с договором аренды,

съемщики квартир в любом регионе Украины,

зарегистрированные лица,

индивидуальные застройщики.

Сумма субсидий рассчитывается исходя из доходов, которые имеет семья. При этом сумма субсидии не уменьшится, если будут перебои со снабжением электроэнергией, ведь процент покрытия стоимости рассчитывается на основе социальных нормативов.

Отметим также, что продолжает учитываться увеличенная сумма единовременного расхода — максимально можно потратить 100 тысяч грн. Если же была приобретена генерирующая электроэнергию установка, сумма растет до 150 тысяч грн одномоментного расхода

Ранее "Телеграф" рассказывал, что проверить наличие, размер и другие данные о субсидии можно онлайн. Если есть вопросы, можно обратиться на горячую линию Пенсионного фонда.