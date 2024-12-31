Разбронировать работника можно в два клика: как работает опция в "Дії"
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Руководители и уполномоченные лица критически важных компаний могут снять бронь с военнообязанного в "Дії"
В Украине есть возможность забронировать работника критически важных предприятий. В "Действии" (Ред. в укр. вар. — "Дія") появилась новая услуга, позволяющая аннулировать бронирование военнообязанных.
Такая услуга доступна руководителям и уполномоченным лицам компаний. Об этом сообщила пресс-служба портала.
Опция позволяет предприятию, достигшему лимита забронированных работников, разбронировать работника и предоставить отсрочку другому без задержки и ошибок.
Как аннулировать бронирование
Согласно данным, нужно:
- Авторизоваться на портале с электронной подписью юридического лица;
- Выбрать услугу "Аннулирование бронирования работников";
- Подать заявку с данными о работниках на разбронирование;
- Проверить заявку и подписать ее электронной подписью;
- Ожидать результата получения. Он появится на электронной почте и личном кабинете.
Подать заявление на разбронирование можно только один раз в 30 дней.
В то же время, если компания теряет статус критичности, то бронирование для всех ее работников аннулируется автоматически.
Ранее "Телеграф" писал о том, что Кабмин разрешил забронировать еще одну категорию украинцев.