Розкрито імʼя екснардепа, який готував замах на Дмитра Гордона

Затриманим повідомили про підозри за трьома статтями

Колишній народний депутат від Партії регіонів створив агентурну мережу та виконував завдання для ФСБ. Завербовані учасники виконували диверсійні дії на території України, а також готували замах на відомого журналіста Дмитра Гордона.

Правоохоронці не називають імен та не коментують інцидент, проте джерела "Телеграфу" повідомили — координатором групи агентів ФСБ виступав Віталій Грушевський, член Верховної Ради VII скликання (2012-2014 рр.).

Напередодні в СБУ повідомили, що агенти ФСБ збирали дані про українців, якими "цікавилися" російські спецслужби. Передавали інформацію про їхні місця проживання, розпорядок дня та коло спілкування. Все це робилося з метою подальшої фізичної ліквідації цих людей. Однією з потенційних жертв був український журналіст Дмитро Гордон.

Крім того, агентурна мережа організовувала різні диверсії на території України. Так, серед їхніх "заслуг перед РФ" — підрив залізничної колії на Полтавщині, щоб перешкодити логістиці ЗСУ, а також вже розпланований підрив однієї із колій на Київщині. Останню диверсію втілити не вдалося, групу вчасно виявили. Свідчення про причетність екснардепа Віталія Грушевського підтвердили столичні ЗМІ.

Нині усім чотирьом затриманим повідомили про підозри за трьома статтями Кримінального кодексу: держзрада, вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111), диверсія (ч. 2 ст. 113) і теракт (ч. 2 ст. 258). Їм загрожує довічне ув’язнення.

Хто такий Віталій Грушевський

Політик народився у 1971 році, в одному з сіл Миколаївської області. У 2010 році був обраний депутатом Кіровоградської обласної ради, куди пройшов від обласної організації "Партії регіонів".

У 2012 році став народним депутатом України, до парламенту пройшов за списком "Партії регіонів". Працював у складі Комітету з питань податкової та митної політики.

У січні 2014 року голосував за "диктаторські закони" — пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян та свободу слова. Вже за кілька тижнів, у лютому 2014 року, Грушевський виступив на Майдані, де запропонував програму очищення від корупції та повного перезавантаження влади. Також у своїй промові піддав жорсткій критиці "Партію регіонів".

Віталій Грушевський

Також, під час подій "Євромайдану", Грушевський з'явився на російському телебаченні куди нардепа запросили російські журналісти. Грушевський прийшов у вишиванці на програму "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", на каналі "Россия 1" і закликав політиків зупинити неоголошену війну. Щоправда, як повідомляє ТСН, з російського етеру заклик тодішнього нардепа вирізали.

У липні 2014 року став уповноваженим депутатської групи "За мир та стабільність", проте вже у жовтні вийшов з неї та попередив українців про "повернення януковичів". За його словами, партія "Опозиційний блок" принесе в Україну реінкарнацію влади експрезидента Віктора Януковича.

З 2015 року колишній нардеп зник з публічного поля та не проявляв жодної активності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що українського журналіста Дмитра Гордона заочно засудили до 14 років колонії у Росії. Його звинувачують одразу за кількома статтями.