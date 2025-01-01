Не тільки для музики. Як зарядити телефон портативною колонкою

Виробники портативних колонок все частіше додають цю функцію

У світі, де смартфони стали невід'ємною частиною життя, питання підзарядки пристрою часто стає критичним. Проте не всі знають, що сучасні портативні колонки можуть стати рятівним джерелом енергії для вашого телефону.

"Телеграф" розповість про особливості такого способу підзарядки. Перш за все варто зазначити, що не кожна колонка здатна заряджати телефон.

Для цього вона повинна мати функцію PowerBank та відповідний USB-порт для виведення енергії. Зазвичай такі можливості мають колонки середнього та високого цінового сегменту.

Як це працює на практиці? Процес доволі простий:

Переконайтеся, що колонка має достатній заряд власного акумулятора;

Знайдіть на корпусі колонки USB-порт з позначкою OUT або спеціальним символом заряджання;

З'єднайте телефон з колонкою за допомогою USB-кабелю;

На деяких моделях колонок потрібно натиснути спеціальну кнопку для активації режиму зарядки.

Експерти з цифрової техніки зауважують, що такий спосіб зарядки має свої особливості. Колонка заряджатиме телефон повільніше, ніж звичайний зарядний пристрій. Це пов'язано з тим, що потужність виходу USB-порту в колонках зазвичай нижча", – пояснює Олександр Петренко, фахівець з мобільних технологій.

Важливо враховувати, що використання колонки для зарядки телефону суттєво скоротить час її автономної роботи. Якщо ви плануєте тривале використання колонки для відтворення музики, краще залишити функцію PowerBank як запасний варіант на екстрений випадок.

Під час одночасного відтворення музики та заряджання телефону акумулятор колонки витрачатиметься вдвічі швидше. Тому рекомендується або слухати музику, або заряджати телефон.

Виробники портативних колонок все частіше додають цю функцію до своїх пристроїв, розуміючи її практичність для користувачів. Особливо корисною така можливість стає під час подорожей, пікніків або інших ситуацій, коли доступ до електромережі обмежений.

Втім, фахівці радять не покладатися на колонку як на основний зарядний пристрій. Це скоріше екстрений варіант, який може врятувати в критичній ситуації, коли звичайної зарядки під рукою немає.

Раніше "Телеграф" писав, що повербанк може "вбити" батарею телефону.