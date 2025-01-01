Чи закінчиться війна у 2025: Newsweek поділився прогнозами щодо України

Путін боїться подальшого військового фінансування України

Експерти не вірять, що конфлікт між Росією та Україною буде остаточно вирішений, якщо мирна угода буде досягнута цього року. Більшість експертів вважають, що 2025 рік може стати роком припинення активних бойових дій, але не закінченням війни.

Про це пишуть у Newsweek. Згідно з прогнозами, після того, як Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня, його адміністрація чинитиме тиск на обидві сторони з метою пошуку компромісу.

За даними журналу, Трамп пообіцяв закінчити війну якнайшвидше, використовуючи силову тактику. Седмір Несторович, співдиректор Центру геополітики та бізнесу СЦБД, вважає, що небажання Трампа продовжувати військову допомогу Україні означає, що Київ буде змушений вести переговори:

"Ми бачимо можливість того, що Київ буде змушений почати переговори. Україна може отримати підтримку НАТО, не будучи повноправним членом, а Росія може отримати часткове зняття санкцій", — сказав Ауреліан Корсон, професор політології ESSEC, який вважає, що і Росія, і Україна можуть бути відкритими до мирних переговорів через страх перед подальшою ескалацією. Однак професор Корсон додає, що навіть якщо угода буде досягнута, це буде "збройне припинення вогню", а не справжній мир.

"Путін боїться подальшого військового фінансування України, в той час, як Зеленський хоче уникнути значного скорочення американської допомоги. У будь-якому випадку, це буде збройне перемир'я, а не закінчення війни", — сказав Едгар Беллоу з бізнес-школи NEOMA, зазначивши, що найбільш вірогідним сценарієм є заморожений конфлікт з регулярними бойовими діями та невирішеними територіальними суперечками.

Юрій Боєчко, генеральний директор благодійного фонду "Надія України", налаштований менш оптимістично. На думку Боєчка, Росія навряд чи погодиться на мирні переговори: "Тимчасовий мир може тривати кілька місяців, але ризик ескалації залишається високим.

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