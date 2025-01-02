Социологи подсчитали, сколько украинцев готовы и дальше терпеть войну, таковых все меньше

Социологи опросили почти 1 тысячу человек

В Украине уменьшается количество граждан, готовых терпеть войну столько, сколько потребуется. В декабре 2024 года таковых было 57%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Он был проведен в декабре 2024 года.

В КМИС отметили, что с начала вторжения по февраль 2024 года ситуация практически не менялись: стабильно около 71-73% отвечали, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется (и еще 2-3% говорили об 1 годе). В этот же период о более коротком собственном запасе прочности (несколько месяцев - полгода) говорили 18-21%.

В то же время между февралем и октябрем 2024 года социологи впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется – до 63%. Между началом октября и декабрем 2024 также наблюдалось незначительное, но снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется – до 57%.

По данным социологов, доля тех, кто говорит о более коротком периоде (несколько месяцев – полгода) изменилась несущественно – 21% в декабре (против 18% в начале октября). С 12% до 18% стало больше тех, кому "трудно сказать", сколько времени они еще готовы терпеть.

"Таким образом, между октябрем и декабрем в большей степени произошло не снижение, собственно, запаса прочности украинцев, а произошел рост неопределенности (что отражает высокую неопределенность из-за совокупности внешних факторов, как выборы в США, и внутренних обстоятельств)", — подчеркнули в КМИС.

Социологи также отмечают, что если между февралем 2024 года и началом октября 2024 года снижение запаса прочности наблюдалось, прежде всего, на Юге и (особенно) Востоке, то к декабрю 2024 года произошло "выравнивание" между регионами. Поэтому на конец года разница между регионами стала значительно менее заметной (хотя на Востоке остается немного меньше тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется, а также более высокая неопределенность).

"С одной стороны, есть тенденция, что чем более состоятельная у респондента семья, тем выше запас прочности. С другой стороны, стоит подчеркнуть, что даже среди респондентов с низким достатком (которые соответственно достаточно уязвимы) 51% ответили, что готовы терпеть столько, сколько потребуется", – говорится в сообщении.

Среди респондентов со средним достатком таких 58%, среди респондентов с высоким достатком – 70%. По мнению социологов, эти данные показывают, что готовность терпеть войну лишь отчасти связана с материальными условиями жизни и действительно другие факторы в большей степени влияют на запас прочности.

Исследование длилось со 2 по 17 декабря 2024 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 985 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на территории Украины, подконтрольной правительству Украины.

Напомним, политический аналитик Игар Тышкевич в интервью "Телеграфу" выразил мнение, что война в Украине может закончиться в 2025 году. По его мнению, вероятность этого составляет 40 процентов.