Звезда соцсетей и обладатель награды Зеленского: что известно о пса-сапере Патроне сейчас и куда он исчез

31 декабря появилась новость о том, что пса Патрона не стало

Пес Патрон — собака породы джек-рассел-терьер, которая стала одним из самых известных в целой Украине. Он работает вместе с пиротехниками ГСЧС.

31 декабря 2024 года сеть облетела фейковая весть о том, что четырехлапый герой погиб. "Телеграф" решил выяснить, куда исчез Пес Патрон и что известно о недавней новости о его "смерти".

Патрон – это джек-рассел-терьер, который работает вместе с пиротехниками ГСЧС Украины. Он украинская собака-винюхатель взрывчатки. Имя пса Патрона стало известно после того, как он помог обнаружить многочисленные мины и взрывоопасные предметы на деоккупированных территориях Украины. Маленький, но храбрый пес не только выполняет важную миссию, но и стал символом борьбы за мир и безопасность.

Патрон получил много наград, среди которых медали за службу от государственных и международных организаций. Он также является героем многочисленных детских книг и мультфильмов, популяризирующих важность работы саперов.

Где сейчас пес Патрон

Талисман черниговских пиротехников ГСЧС Украины продолжает заниматься разминированием территорий. Он принимает участие во многих благотворительных инициативах и часто появляется в соцсетях. Он также часто появляется на общественных мероприятиях, где встречается с детьми и взрослыми.

Кто хозяин пса Патрона

Хозяином пса Патрона является Михаил Ильев, пиротехник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. Он является основным партнером и наставником Патрона в работе. Вместе они выполняют важные задачи по выявлению и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории Украины.

Новость о "смерти" пса Патрона

В соцсети "Х" 31 декабря 2024 года появилась новость о том, что пес Патрон якобы погиб. Это известие вызвало у поклонников четырехлапого героя беспокойство. Однако Михаил Ильев быстро отреагировал на эти слухи и опроверг их.

Хозяин пса-героя записал видео вместе с Патроном, в котором заверил, что со псом Патроном все хорошо. "Жив, здоров и очень занят, потому что несу службу. Но я бы нашел время, чтобы куснуть того, кто распространяет обо мне недобрые слухи и лизнуть всех, кто им не верит. Побежал дальше, вечером еще вас поздравлю", — говорится в посте на странице пса Патрона.

Такая информация появилась не в первый раз. В августе 2023 года сеть облетела информация о том, что пес Патрон якобы получил ранения и погиб, но эти слухи ГСЧС также опровергли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, Иван Марунич исполнил песню о "Патроне" под симфонический оркестр. Президентский оркестр спел "хит".