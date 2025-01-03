Надвигаются морозы до -9°C. Каким областям больше всего не повезет с погодой

Снег тоже прогнозируют

После длительной теплой зимы на Украину надвигаются настоящие морозы до -9°С. Они накроют почти все области и продержатся несколько дней.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Отмечается, что уже с субботы, 4 января, украинцам следует ожидать настоящей морозной зимы

Когда будут сильные морозы в Украине

Уже с 4 января на западе страны ожидается днем до -1°С, а ночью -6°С. С осадков синоптики прогнозируют незначительный снег, который при плюсовой температуре будет таять и усложнять движение транспорта. На севере украинцев ожидают меньшие морозы: до -1°С днем и -3°С ночью. Снег синоптики тоже прогнозируют. На востоке стране будет теплее, ведь там возможен минус и ноль только ночью. В течение дня температура будет колебаться от +1 до +3°С. А вот центральные области ожидают до -4°С ночью и 0 градусов днем. Лишь на юге сохранится плюсовая температура, хотя в течение дня может срываться снег.

Воскресенье, 5 января, будет морозным, ведь на западе и севере синоптики прогнозируют днем -2°С, а ночью -8°С. На востоке будет от -2 до -5 градусов в течение суток. Центральные области тоже ожидают ночью до -6 градусов, а днем до -1 градуса. И даже южные регионы ночью накроют мороз до -6°С, а днем до +2°С. Осадки синоптики на 5 января не прогнозируют, будет умеренно солнечно.

В понедельник, 6 декабря, на Крещение еще продержится мороз, который уже со следующего дня спадет. Западные области ожидают температурные качели от -8°С ночью до +5°С днем. На севере будет примерно такая же температура, а вот на востоке мороз будет еще держаться. Ведь днем термометр достигнет 0 градусов, а ночью -7°С. Центральные области ночью ожидают до -6 °С, а южные до -1 градуса. Осадки синоптики прогнозируют только на севере страны, облачность на западе, в других регионах будет умеренно солнечно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чего ожидать от погоды Украине в конце января и в феврале.