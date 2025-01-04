Синоптики назвали дату, когда Украину накроет тепло до +12

Во все регионы идет неожиданное потепление

Первые дни 2025 удивили украинцев нетипичным для второго месяца зимы теплом. Вот и во вторник, 7 января, ожидается резкое потепление во всех областях Украины.

По прогнозам синоптиков, в Одессе и области столбики термометров в этот день поднимутся до отметки в +12°С. Об этом сообщается на сайте "Укргидрометцентра".

Во вторник, 7 января, по всей территории Украины будет наблюдаться теплая и солнечная погода. Ночью, как и днем практически везде будет плюсовая температура. Лишь в Сумской, Черниговской, Харьковской, Луганской областях ожидается 0°С ночью.

Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +12°С в Одесской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму.

В остальных регионах днем также ожидается теплая комфортная погода. Температура воздуха достигнет отметки в +5 — +10°С тепла. Осадков не прогнозируется.

Ветер преимущественно южный, 5-10 метров в секунду.

Напомним, народный синоптик из Волыни Владимир Деркач расскал чего от погоды ждать в январе и феврале украинцам. По его словам, январь будет удивлять разнообразием и температурными качелями. При этом резкие переходы от "плюса" к "минусу" будут наблюдаться довольно часто.

Последний же месяц зимы будет достаточно влажным, а третья декада февраля не принесет долгожданного и резкого повышения температуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет погода в Украине в первые выходные января. Синоптики рекомендуют взять с собой зонт.